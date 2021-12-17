В преддверии Нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее и рассчитываться с долгами. Уже приятной традицией для многих потребителей ПАО ТГК-2 стало входить в новый год без ..

В преддверии Нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее и рассчитываться с долгами. Уже приятной традицией для многих потребителей ПАО ТГК-2 стало входить в новый год без задолженностей за тепловую энергию. Энергетики напоминают, что в декабре пользователи личного кабинета компании могут оплатить задолженность за отопление и горячее водоснабжение без комиссии. Специалисты "ТГК-2" рекомендуют тем потребителям, которые ещё не имеют личного кабинета, бесплатно скачать мобильное приложение в Google Play и App Store, и пройти несложную процедуру регистрации. И затем воспользоваться возможностью встретить Новый год без долгов.- Акцентирую внимание на том, что до конца декабря пользователи личного кабинета могут оплатить без комиссии задолженность за отопление и горячее водоснабжение. Если у вас возникнут вопросы по регистрации либо по работе личного кабинета, вы всегда можете обратиться в контактный центр, который работает с 8 часов утра до 20 часов вечера, каждый день, кроме воскресенья, - сообщила начальник контакт-центра ПАО «ТГК-2» Светлана Шадрина.Доступ к онлайн-сервису возможен как через сайт компании, так и через мобильное приложение.Через онлайн-сервис можно взаимодействовать с компанией не посещая ее офисы и даже не выходя из дома:- оплатить коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения;- передавать показания по приборам учёта и контролировать расход;- контролировать состояние лицевого счета;- получить консультацию специалистов ПАО «ТГК-2»;- привязать лицевые счета близких и родственников к своему аккаунту;- подключать sms, push, е-mail – уведомления.Кроме того, квитанции можно получать на электронную почту, не дожидаясь бумажной версии. Ну, и конечно, быстро и оперативно оплачивать услуги за горячую воду и отопление.Дистанционные сервисы, внедрённые ПАО "ТГК-2", позволяют решить все необходимые вопросы по оплате за потребленные ресурсы, не выходя из дома. Это особенно удобно в период осложнения эпидемиологической обстановки.