К 2024 году нужно создать условия для разделения не менее чем 50% объемов собираемого мусора

Об этом сообщила на итоговом он-лайн брифинге директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области Татьяна Клименко. Согласно федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», в этоу году в регионе подлежали обязательно обработке около 6% отходов, а в реальности за 10 месяцев 2021 года - уже почти 11%. Это соответствует среднероссийским показателям.Серьезные задачи поставлены перед областью по ведрению системы раздельного сбора мусора – к 2024 году нужно создать условия для разделения не менее чем 50% объемов собираемого мусора. А почти 70% твердых комммунальных отходов должны будут направляться на сортировку. Уменьшить поток отходов на полигоны призвано строительство соритровочных комплексов – три их них уже на стадии запуска.