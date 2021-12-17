Миграционный кризис нанес серьезный ущерб репутации Александра Лукашенко.

Миграционный кризис нанес серьезный ущерб репутации Александра Лукашенко.В течение нескольких месяцев на белорусско-польской границе сохраняется сложная ситуация с мигрантами, которая имеет непосредственное отношение в том числе к властям Белоруссии. Политолог Николай Злобин дал комментарий, в котором оценил роль Александра Лукашенко во всем происходящем.В интервью изданию "Украина.ру" эксперт объяснил, что белорусский лидер в свете миграционного кризиса хотел бы добиться снятия или послабления санкций по отношению к его стране, а также получения материальных средств на сдерживание беженцев. Однако Лукашенко помешала Польша, позиция которой стала его главной проблемой – поляки проявили слишком твердую решимость не пропускать людей на свою территорию.В результате репутации политика был нанесен урон – он стал сильно терять в глазах мировой общественности. Всем понятно, что местные власти давали мигрантам белорусские визы, догадываясь об их намерениях пробраться в ЕС.Эксперт добавил, что несколько удачных политических шагов Лукашенко все же удалось сделать, правда, уже значительно позже. К числу таких успехов Злобин отнес разговор президента Белоруссии с Ангелой Меркель – политикам даже удалось разработать какие-то совместные меры по урегулированию миграционного кризиса.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Лукашенко – по мнению политика, у наших стран большие перспективы.