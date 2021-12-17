Прокуратура Владимирской области провела проверки содержания автомобильных дорог и придомовых...

Прокуратура Владимирской области провела проверки содержания автомобильных дорог и придомовых территорий в зимний период.Выявлены 59 нарушений, внесено 54 представления, возбуждено 2 дела об административном правонарушении, объявлено 41 предостережение.Так, прокурорами в г. Владимире, Александровском, Муромском, Ковровском, Вязниковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском, Камешковском, Киржачском, Меленковском, Петушинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах, ЗАТО г. Радужный в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей по содержанию дорог в зимний период главам администраций муниципальных образований, руководителям хозяйствующих субъектов, выполняющих уборку дорожного покрытия от снега и наледи, внесены 24 представления.По результатам проверки содержания придомовых проездов прокурорами в г. Владимире, Александровском, Собинском, Камешковском, Ковровском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском районах руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, ТСН внесены 24 представления, объявлено 20 предостережений.Кроме того, прокурорами г. Владимира, Собинского, Суздальского, Камешковского, Меленковского, Селивановского районов в деятельности территориальных подразделений ГИБДД выявлены факты непринятия достаточных мер в рамках осуществления контроля за содержанием автомобильных дорог в зимний период, в связи с чем их руководителям внесены 6 представлений, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Все акты реагирования находятся на контроле прокуратуры.