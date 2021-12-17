Прокуратура отреагировала на обращения жителей Ковровского района в сфере безопасности дорожного...

Прокуратура отреагировала на обращения жителей Ковровского района в сфере безопасности дорожного движения и защиты жилищных прав многодетной семьи.И.о. первого заместителя прокурора области Андреем Жугиным в ноябре провел личный прием граждан в Ковровском районе. На приеме поступили обращения от граждан, по которым были приняты решения.Так, по заявлению местного жителя по вопросам безопасности дорожного движения были выявлены 10 нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости к детским и юношеским учреждениям Коврова, не оборудованных искусственными неровностями. В отношении управления городского хозяйства администрации г. Коврова возбуждено административное производство. Также прокурором в суд направлено заявление о возложении на управление обязанности установить искусственные неровности, на администрацию г. Коврова – профинансировать эти работы.Проверка по обращению многодетной семьи из Коврова показала, что в нарушение установленных требований законодательства городской администрацией земельный участок, предоставленный ей для строительства жилого дома, не обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. Прокуратура направила в суд исковое заявление в защиту прав многодетной семьи.При рассмотрении заявления жительницы улицы Грибоедова выявлены факты ненадлежащего состояния автомобильных дорог и отсутствие освещения на улицах Грибоедова, Зои Космодемьянской. По этому вопросу в суд направлено заявление о возложении на администрацию г. Коврова обязанности привести в нормативное состояние автомобильные дороги, организовать стационарное электрическое освещение. В отношении управления городского хозяйства администрации города Коврова возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.