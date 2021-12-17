Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор 36-летнему местному жителю. Он признан...

Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении кражи с проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину и незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.В суде установлено, что 7 июля 2020 года в ночное время обвиняемый проник в комнату хранения на первом этаже одного из домов во Владимире, откуда похитил велосипед «Merida» стоимостью 10 тыс. рублей.5 ноября 2020 года он сбыл лицу, выступавшему закупщиком в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство массой 1,17 грамма.Мужчина ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако в период испытательного срока по предыдущему приговору совершил два преступления. Суд согласился с позицией государственного обвинителя о том, что исправление подсудимого возможно только в местах лишения свободы на длительный срок. Приговором суда обвиняемому назначено наказание на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.