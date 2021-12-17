Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Они обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Они обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран.Володин назвал Монголию стратегическим партнером России. Спикер призвал переходить на новые форматы взаимодействия."Мы предложили Великому Государственному Хуралу Монголии создать совместную комиссию" — сказал Володин и выразил надежду, что комиссия внесет реальный вклад в развитие межпарламентских отношений двух.По словам спикера, это новый уровень отношений между парламентами. Он наполнит повестку конкретными вопросами в разных сферах деятельности, уверен председатель ГД.С российской стороны комиссию возглавит зампред Госдумы Алексей Гордеев.Также обсуждалась активизация экономических отношений двух стран. Развитие сотрудничества в гуманитарных, культурных и образовательных проектах может стать фундаментом для укрепления экономических связей, считает Володин.Спикер напомнил, что в России учатся более двух тысяч студентов из Монголии. Он подчеркнул важность изучения русского языка в республике.Хурэлсух отметил, что в Монголии понимают значимость русского языка. Из шести членов делегации пятеро закончили советские и российские вузы, уточнил он."Я думаю, правильно в эти дни, когда мы празднуем столетие установления дипломатических отношений, выразить благодарность от имени монгольского народа российскому народу, который всегда был рядом с нами", – сказал президент Монголии.Он пригласил спикера ГД посетить республику. В свою очередь Володин предложил Хурэлсуху выступить на пленарном заседании Думы во время следующего визита в Россию.