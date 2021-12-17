Самые популярные варианты — погашение кредитов, подарки и отпуск, многие также планируют отложить бонус на будущие расходы.

Россияне направят новогодние премии на закрытие кредитов или на накопления. Об этом говорится в опросе сервиса SuperJob, данные которого приводит РБК.Так, 20% респондентов собираются потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов, 12% — отложить её на будущие доходы или инвестировать, 11% — на отпуск, столько же — на семью, 10% — на подарки. При этом инвестировать новогодний бонус или потратить его на семью чаще готовы мужчины. А вот женщины склонны тратить деньги на путешествия, подарки или на себя.Больше всего людей, планирующих тратить на кредиты, оказалось в Иркутске, Самаре и Казани. А вот в Москве или Ростове-на-Дону чаще планируют класть средства на счёт в банке.