В ходе осмотра места жительства задержанного полицейскими обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом и пакет со ста однотипными таблетками...

Сотрудники ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Череповецкой улице задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.В ходе осмотра места жительства задержанного полицейскими обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом и пакет со ста однотипными таблетками. Согласно проведенному исследованию часть изъятого содержит в своем составе наркотические средства – кокаин и МДМА.В ходе дальнейшей работы с задержанным установлено предполагаемое место закладки. В лесополосе изъят пакет, согласно исследованию, с наркотическим средством – МДМА.Установлено, что злоумышленник приобретал крупные партии наркотиков для дальнейшего распространения.Следствием ОМВД России по району Лианозово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В рамках предварительного расследования данного уголовного дела сотрудники ОНК УВД по СВАО провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был установлен знакомый задержанного – 36-летний житель столицы. В ходе обыска по месту жительства мужчины также обнаружены и изъяты, согласно исследованию, каннабис (марихуана), кокаин и МДМА.По данному факту следствием ОМВД России по району Лефортово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято свыше 260 граммов наркотических средств.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29