Впоследствии он продал краденое. Нанесённый ущерб составил около 54 тысяч рублей.

Полиция Гусь-Хрустального завершила расследование уголовного дела против 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в серии краж велосипедов.В июне текущего года мужчина, находясь в одном из подъездов на улице Садовой, похитил с лестничной площадки оставленный без присмотра велосипед. Похожую кражу мужчина совершил несколькими днями позже в соседнем доме.В августе фигурант увёл на улице Владимирской ещё одно средство для передвижения. В октябре гусевчанин совершил четвёртое преступление. Вновь на улице Садовой, где при помощи кусачек срезал противоугонные устройства и похитил два двухколёсных транспортных средства.Впоследствии он продал краденое. Нанесённый ущерб составил около 54 тысяч рублей.Злоумышленника вычислили и задержали. Похищенное имущество изъято. Материалы дела направлены в суд.