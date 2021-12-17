Ранее по нацпроекту «Культура» детская школа искусств получила музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу

В городе Гусь-Хрустально завершился капремонт одной из крупнейших детских школ искусств региона – ДШИ им. М.А. Балакирева. Ремонт в двух зданиях проводили в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В 2021 году на эти цели направили 32,6 млн рублей, в том числе более 26 млн рублей − из федерального бюджета.В здани на ул. Кирова обновлен фасад и входная группа, отремонтированы учебные и бытовые помещения, фойе, коридоры и лестницы, концертный зал, заменены окна, оборудован пандус, модернизированы охранная и пожарная сигнализации.В здании на проспекте 50 лет Советской власти так же отремонтированы входная группа, фасад, коридор, фойе и межэтажные лестницы, а еще - санузлы, кабинеты, заменены оконные и дверные блоки. Существенные изменения претерепл зрительный зал: заменены механика сцены, постановочное освещение, софиты и поворотные кулисы, «одежда» сцены и зрительские кресла.Ранее по нацпроекту «Культура» ДШИ получила музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу, а по региональному проекту «Цифровая культура» был создан виртуальный концертный зал - у жителей и гостей города появилась возможность фактически присутствовать на уникальных филармонических концертах.