Крупный пожар произошел в Гусь-Хрустальном в ночь на 17 декабря. На улице Суловской загорелся склад. В МЧС говорят, что звонок в пожарную охрану был сделан несвоевременно, к приезду

Крупный пожар произошел в Гусь-Хрустальном в ночь на 17 декабря. На улице Суловской загорелся склад. В МЧС говорят, что звонок в пожарную охрану был сделан несвоевременно, к приезду подразделений складское помещение полыхало открытым пламенем на большой площади. Пожарные ликвидировали возгорание на 375 квадратных метрах. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество склада. Погибших и пострадавших нет.