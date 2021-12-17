Американский грузовик Фредлайнер на трассе под Гусь-Хрустальным снес Ауди. Страшное ДТП произошло вечером на 352 километре трассы “Золотое кольцо” (объездная Гусь-Хрустального). По

Американский грузовик Фредлайнер на трассе под Гусь-Хрустальным снес Ауди. Страшное ДТП произошло вечером на 352 километре трассы “Золотое кольцо” (объездная Гусь-Хрустального). По предварительной информации УМВД области, 35-летний водитель автомобиля Ауди при выезде на главную дорогу не уступил грузовику Фредлайнер под управлением водителя 1960 года рождения. После столкновения фура съехала в кювет и опрокинулась. В результате