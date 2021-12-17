Сегодня ночью, в 00.23, в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в складском...

Сегодня ночью, в 00.23, в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: г. Гусь-Хрустальный, улица Суловская, дом 6.Вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение склада. Пожарные ликвидировали пожар на площади 375 кв. метров.В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество склада. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.