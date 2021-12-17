Такие рейды являются одним из наиболее эффективных инструментов работы с должниками, которые, как показывает практика, не всегда готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности.

Инспекторы ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району останавливали автомобили для проведения профилактических мероприятий. Одновременно автовладельцы проверялись по специализированным базам данных.В результате совместной работы правоохранители выявили семь водителей автомобилей, имеющих неоплаченные штрафы. Имеющиеся задолженности были погашены в этот же день. Представители службы судебных приставов применили меры принудительного исполнения в виде наложение ареста на одно транспортное средство.Госавтоинспекторы проинформировали автовладельцев о возможности получения сведений об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате на портале gosuslugi.ru, а также о возможности оплаты 50% суммы некоторых наложенных штрафов, если она производится в течение двадцати дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.Всем нарушителям сотрудники полиции напомнили, что в соответствии с ч.1ст. 32.2 КоАП РФ общий срок оплаты административного штрафа составляет шестьдесят дней со дня вступления постановления в законную силу.Напомнили инспекторы и о санкции ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного штрафа правонарушитель не освобождается.