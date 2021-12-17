Фестиваль Гранд Джаз во Владимире. Проект, поддержанный фондом президентских грантов, приуроченный...

Фестиваль Гранд Джаз во Владимире. Проект, поддержанный фондом президентских грантов, приуроченный к 100-летию российского джаза пришёл и на сцену областной филармонии. Репортаж Веры Куликовой.Оптимизмом заряжают самые первые ноты. Неслучайно джаз называют музыкой для удовольствия. Он всегда собирает полные залы. А у его поклонников нет возраста.Даниил Бобылёв, зритель:- Послушать музыку ,потому что это красиво, интересно. Вообще сама по себе история джаза интересная. То, что так по идее эта музыка, которая придумана в Африке, как знак протеста и позже она стала ближе ближе к классической. Просто интересно!От классики до джаза - один шаг. Андрей Иванов- контрабасист, его брат Михаил-пианист. Пример того, как классические музыканты становятся джазовыми. Виртуозы закончили Музыкальную академию имени Гнесиных. Их ансамбль - обладатель Гран-При Европейского джазового конкурса в Брюсселе. Победа позволила выступать на лучших сценах мира вместе с легендарными джазменами.Андрей Иванов, заслуженный артист России:- Образование классическое у меня, но в это же время параллельно обучению классике я все время играл джаз, поэтому эти две вещи шли с мной параллельно, поэтому это внутренняя тяга и любовь она никогда не отпускала меня, а классика помогла каким-то техническим музыкальным вещам.Встрече с владимирским зрителем особенно рада Полина Орбах. Певица всегда чувствует зал. Её ощущение - во Владимире безумно любят джаз.Полина Орбах, певица:- Самое главное -это искренность. Если артист искренен в том, что он делает, в отношение к людям , то люди всегда отвечают взаимностью, и в том самый большой кайф помимо музыки, которая происходит, конечно этот энергетический обмен.Первый фестиваль Гранд джаз собрал на сцене областной филармонии не только известных музыкантов, но и дал возможность выступить владимирским исполнителям. В рамках фестиваля проходят мастер-классы.Елена Бутырёва, заместитель директора областной филармонии:- Я очень рада тому, что Владимирская филармония стала основной площадкой для проведения фестиваля Гранд джаз, который при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стал возможен именно во Владимирской области и десять концертов, сегодня мы проводим 4 -ый состоятся во Владимирской области, в том числе 3 во Владимире именно у нас в концертном зале имени Танеева. Приятно, что уже много-много лет мы стараемся всеми силами, поддерживаем,развиваем джазовое искусство.Путешествие в мир джаза продолжится. Впереди ещё шесть городов Владимирской области. 100-летие российского джаза в следующем году область отметит достойно.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"