Установлено, что пассажир дождался полной остановки электропоезда на платформе станции и осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь с хвостовой части поезда...

На станции метро «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене выведен из тоннеля и задержан мужчина.Предварительно установлено, что пассажир дождался полной остановки электропоезда на платформе станции и осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь с хвостовой части поезда. После чего мужчина проследовал в тоннель.В отношении 38-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и назначено судом административное наказание в виде административного ареста на срок 9 суток.Сотрудники полиции столичного метрополитена информируют граждан о том, что совершение подобных деяний не только нарушает общественный порядок, правила пользования Московским метрополитеном и несет за собой административную ответственность, но и создает угрозу жизни и здоровью вам и другим пассажирам.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18