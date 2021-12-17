Сотрудники МЧС отпустили на волю олененка, который умудрился застрять в заборе.

Сотрудники МЧС отпустили на волю олененка, который умудрился застрять в заборе.В ночь на 17 декабря на телефон экстренных служб поступил звонок о том, что в ограде детского сада на улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда застряло животное. Прибывшие на место спасатели действительно обнаружили маленькую косулю, попавшую в столь непростую ситуацию.Прутья ограды отжали, олененка осмотрели. Не обнаружив никаких повреждений сотрудники МЧС приняли решение выпустить животное на волю. Косулю отвезли на машине подальше и развязали. С невероятной скоростью она бросилась наутек и скрылась в темноте.