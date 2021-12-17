Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- 700!!!
Наркотический антирекорд 33 региона. В...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- 700!!!
Наркотический антирекорд 33 региона. В Александровском районе полицейские обнаружили 700 килограммов мефедрона.
- День спасателя
Новые пожарные цистерны, автолестницы, все что нужно, для спасения людей. Замминистра МЧС вручил владимирским спасателям ключи от новой техники.
- Джаз по-русски
И фестиваль Джаз-Гранд добрался до областного центра. Как выступили владимирские джазмены?