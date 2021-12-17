Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - 700!!! Наркотический антирекорд 33 региона. В...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- 700!!!Наркотический антирекорд 33 региона. В Александровском районе полицейские обнаружили 700 килограммов мефедрона.- День спасателяНовые пожарные цистерны, автолестницы, все что нужно, для спасения людей. Замминистра МЧС вручил владимирским спасателям ключи от новой техники.- Джаз по-русскиИ фестиваль Джаз-Гранд добрался до областного центра. Как выступили владимирские джазмены?