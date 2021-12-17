Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Визит Андрея Турчака
Пуск газа в Киржачском районе и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Визит Андрея Турчака
Пуск газа в Киржачском районе и встреча с партактивом. Подробности визита в регион секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
- Грипп атакует!
В регионе тяжелая ситуация по гриппу. Надежда на коллективный иммунитет. Как обезопасить себя?
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Такой важный подарок. Движение "Без границ" вручило инвалиду-опорнику медицинский подъемник.