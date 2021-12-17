Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Визит Андрея Турчака Пуск газа в Киржачском районе и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Визит Андрея ТурчакаПуск газа в Киржачском районе и встреча с партактивом. Подробности визита в регион секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.- Грипп атакует!В регионе тяжелая ситуация по гриппу. Надежда на коллективный иммунитет. Как обезопасить себя?- Без границТакой важный подарок. Движение "Без границ" вручило инвалиду-опорнику медицинский подъемник.