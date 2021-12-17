Прокуратура Владимирской области выявила 59 нарушений при содержании дорог в зимнее время. Чиновники, ГИБДД и «управляшки» получили 54 представления. Возбуждено два административных ..

Прокуратура Владимирской области выявила 59 нарушений при содержании дорог в зимнее время. Чиновники, ГИБДД и «управляшки» получили 54 представления. Возбуждено два административных дела.Проверки проводились во Владимире, Александровском, Муромском, Ковровском, Вязниковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском, Камешковском, Киржачском, Меленковском, Петушинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах и ЗАТО Радужный. Ответственным лицам – главам администраций и коммунальщикам выписано 24 представления.Во Владимире, а также в Александровском, Собинском, Камешковском, Ковровском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах надзорное ведомство проконтролировало содержание проездов по придомовым территориям. ТСЖ, УК и ТСН получили 24 представления.Подразделения ГИБДД во Владимире, Собинском, Суздальском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах также небезгрешны. По мнению прокуроров, они не приняли достаточных мер для контроля за содержанием дорожного полотна в надлежащем виде. Им внесено шесть представлений.