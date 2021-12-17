Энергетики Россетей переведены в режим повышенной готовности. Специалисты прогнозируют отключения электроэнергии в населенных пунктах Владимирской области. Причина – мокрый снег. В

Энергетики Россетей переведены в режим повышенной готовности. Специалисты прогнозируют отключения электроэнергии в населенных пунктах Владимирской области. Причина – мокрый снег. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (налипание мокрого снега на провода) в филиале «Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств. \сообщают владимирские Россети\ В филиале работает оперативный штаб, организован