Родители были вынуждены приобретать препараты за свой счёт.
Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура обязала обеспечить двух семилетних близнецов бесплатными лекарствами. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Оба ребенка страдают тяжёлым неврологическим заболеванием и нуждаются в постоянном приёме Вальпроевой кислоты хроно форма и Granuli Acidi valproici.
«Медикаменты поступили в аптеку, но лекарства не выданы, а рецепты поставлены на отсроченное обслуживание», - уточнили в прокуратуре.
Ранее по факту невыдачи лекарств проводилась проверка, по результатам которой директору Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения внесено представление.
Однако чиновники не отреагировали на документ из надзорного ведомства. Родители были вынуждены приобретать препараты за свой счёт.
Прокурор подал иск в суд. Семье компенсируют потраченные средства. Их взыщут с департамента здравоохранения.