Родители были вынуждены приобретать препараты за свой счёт.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура обязала обеспечить двух семилетних близнецов бесплатными лекарствами. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Оба ребенка страдают тяжёлым неврологическим заболеванием и нуждаются в постоянном приёме Вальпроевой кислоты хроно форма и Granuli Acidi valproici.«Медикаменты поступили в аптеку, но лекарства не выданы, а рецепты поставлены на отсроченное обслуживание», - уточнили в прокуратуре.Ранее по факту невыдачи лекарств проводилась проверка, по результатам которой директору Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения внесено представление.Однако чиновники не отреагировали на документ из надзорного ведомства. Родители были вынуждены приобретать препараты за свой счёт.Прокурор подал иск в суд. Семье компенсируют потраченные средства. Их взыщут с департамента здравоохранения.