В рамках юридической недели подписано соглашение о сотрудничестве между вузом и Владимирским...

В рамках юридической недели подписано соглашение о сотрудничестве между вузом и Владимирским областным судом. Какие возможности появятся у студентов? расскажем прямо сейчас.Студенты юридического факультета и преподаватели в ожидании. У будущих выпускников владимирского филиала РАНХиГС появилась хорошая возможность зарекомендовать себя. В рамках сотрудничества с областным судом, в вузе работают программы дополнительного профессионального образования. В планах - круглые столы, лекции и мастер-классы.Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Я уверен, конечно, что спустя несколько лет у нас появятся первые судьи в судебной системе, наши выпускники, потому что к этому нужно подойти подготовленными. Нужен житейский, профессиональный опыт. И, конечно, задача этого соглашения - подготовить на перспективу кадры именно для судебной системы.Вершить правосудие от имени государства - очень ответственная задача. Судебная работа требует глубоких знаний в области законодательства, но важно ещё и отработать их на практике. И эти основы нужно закладывать уже сейчас, заявляет Сергей Шишкин, председатель Владимирского областного суда.Сергей Шишкин, председатель Владимирского областного суда:- Ознакомиться с судопроизводством, ознакомиться с делопроизводством, с нашими информационными технологиями. Побывают в залах судебных заседаний. Узнают, что такое работа специалистов - секретаря судебного заседания, помощника суди и, как итог, конечно и работа судьи.Подписание соглашения обусловлено ещё и открытием новой специальности - "Судебная и прокурорская деятельность". Первый набор прошел в этом учебном году. Теперь студенты смогут перенять у профессионалов те навыки, которые необходимы для успешного выполнения их будущей работы.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир"