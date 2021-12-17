Росреестром по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» проводится планомерная работа по ..

Росреестром по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» проводится планомерная работа по анализу эффективности использования земель. По результатам этой работы сведения о земельных участках и территориях, пригодных для дальнейшего вовлечения в оборот, отображаются на Публичной кадастровой карте (далее – ПКК).В ходе выступления на правительственном часе в рамках заседания Совета Федерации руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что по поручению Председателя Правительства Российской Федерации совместно с Минстроем РФ и региональными управленческими командами за два месяца сформирован банк данных для жилищного строительства. Это более 5 тысяч земельных участков. Для свободного доступа к этим данным на Публичной кадастровой карте создан сервис «Земля для стройки», с помощью которого в оборот уже вовлечено (арендовано или оформлено в собственность) более тысячи земельных участков.Управлением Росреестра по Владимирской области с целью реализации указанного проекта также проводится работа по проведению анализа эффективности использования земельных участков в рамках действующего оперативного штаба, в состав которого входят представители администрации Владимирской области, территориального управления Росимущества, Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области, застройщиков, кадастровых инженеров, Филиала ФБГУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области (далее – Филиал).Руководитель Управления по Владимирской области Алексей Сарыгин отмечает: «Этот сервис позволяет потенциальным инвесторам в режиме онлайн на ПКК выбрать и оценить земли на предмет их востребованности для строительства жилья, а также обеспечит взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц».Основная цель деятельности штаба - это проведение работы по выявлению эффективного и рационального использования земельных участков, незастроенных земель и территорий в регионе, которые могут быть в дальнейшем вовлечены в оборот жилищного строительства.За период работы оперативным штабом определены 48 земельных участках, пригодных для вовлечения под жилищное строительство, сведения окоторых размещены на ПКК. Эти земельные участки распложены в округе Муром, городе Гусь-Хрустальный, Александровском и Вязниковском районах.В настоящее время часть этих участков предоставлена в установленном действующим законодательством порядке под жилищное строительство гражданам и организациям.Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук Андрей Баринов отмечает: «Проблема эффективного использования земельных ресурсов в Российской Федерации исторически была и остается одной из главнейших, что связано, в первую очередь, с масштабом территории и неравномерной плотностью населения».В рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» Росреестром и администрацией Владимирской области подписано 10.06.2021 года Соглашение о взаимодействии для реализации проекта «Земля для стройки».Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, могут направлять в администрацию Владимирской области сформированный с использованием сервиса публичной кадастровой карты электронный набор данных о себе и о выбранных земельных участках или территорий.Директор Филиала Александр Шатохин отмечает: «Данный проект максимально упрощает процедуру поиска и реализации земель для всех участников».