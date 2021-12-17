Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2 человека и 5 получили различные травмы.

На дорогах Владимирской области сложилась сложная ситуация с аварийностью. Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2 человека и 5 получили различные травмы.Так, 16 декабря 2021 года около 19:40 на 352 км а/д Р-132 «Золотое кольцо», на территории Гусь-Хрустального района, произошло ДТП.По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля "Ауди" при выезде на главную дорогу допустил столкновение с грузовым автомобилем "Фредлайнер" под управлением водителя 1960 г.р., который двигался по главной дороге. После столкновения грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля "Ауди" от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Кроме этого, медицинская помощь понадобилась пассажиру легковушки.В этот же день около 19:20 ДТП с погибшим произошло на 73 км автодороги "Владимир-Муром-Арзамас" в Судогодском районе.По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля "Митсубиси" при совершении маневра обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген" под управлением водителя 1963 г.р. В результате происшествия 38-летний пассажир автомашины "Митсубиси" от полученных травм скончался на месте аварии. Также травмы получили оба водителя и 32-летний пассажир автомашины "Фольксваген".Госавтоинспекция напоминает, что в сложных погодных условиях водителям рекомендуется правильно выбирать и не превышать скорость движения, резко не тормозить и соблюдать дистанцию. Пешеходам, в свою очередь, при переходе проезжей части дороги необходимо быть предельно внимательными и прежде чем начать переход, убедиться в безопасности. В темное время суток при движении по загородным трассам обязательно использовать световозвращающие элементы.Многие водители в предновогодней суете забывают о необходимости неукоснитльного соблюдения положений и норм ПДД, что приводит к дорожным трагедиям с тяжкими последствиями. Также постоянное изменение погодных условий создает препятствие нормальному движению транспорта по дорогам региона.В эти предновогодние дни только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированностью и осознанным выполнением всех требований Правил дорожного движения возможно обеспечить спокойствие и порядок на дорогах.Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!