Застройщик обещает сдать дом 30 декабря.

Во Владимире собственникам «Дуброва парк» пообещали сдать дом к концу года. На этой неделе в 17-этажке на Нижней Дуброве должны дать отопление. По словам застройщика, запуск отопительной системы займёт 3-5 дней.Напомним, что 140 семей почти два года ждут ввода новостройки в эксплуатацию. Сроки переносили уже четыре раза. Достроить дом намеревались ещё летом 2020 года, но процесс затянулся.После жалоб обманутых дольщиков в надзорные органы и темпы возведения ускорились. За срыв сроков стройфирму оштрафовали на 100 тысяч рублей.Всего в новом жилом комплексе на Нижней Дуброве строят пять высоток. В этом году пока сдали только одну.