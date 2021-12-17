Сегодня во Владимире на площади у Белого дома пройдет торжественное мероприятие, посвященное...

Сегодня во Владимире на площади у Белого дома пройдет торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню спасателя.Врио губернатора региона Александр Авдеев и заместитель министра МЧС Илья Денисов наградят отличившихся спасателей, сотрудников системы гражданской обороны и просто неравнодушных граждан, которые, рискуя своей жизнью, спасли жизнь других. Так, будут отмечены двое молодых людей из Гусь-Хрустального.30-го апреля этого года 26-летняя девушка на внедорожнике не справилась с управлением и съехала в реку. Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин прыгнули в воду, залезли на тонущий автомобиль, открыли люк и вытащили девушку на берег. Благодаря их слаженным действиям трагедии удалось избежать. Все подробности в следующих выпусках “Вестей”.Александр Желтухин:- Родные, конечно, с гордостью отнеслись к тому, что у них сын такой. Поступил так, как нужно было поступить настоящему мужчине. И с гордостью звонят, общаются. Мама восхищена своим сыном.