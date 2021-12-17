За 2021 компания инвестировала 1.3 миллиарда рублей в теплосетевое хозяйство Владимира и...

За 2021 компания инвестировала 1.3 миллиарда рублей в теплосетевое хозяйство Владимира и Юрьев-Польского. Подробности в репортаже Артёма Яковенко.За этот год сотрудники компании "Т Плюс" заменили во всех регионах присутствия 682 километра теплосетей. Благодаря современным технологиям, осенью пустить тепло удалось на две недели раньше запланированного.Андрей Вагнер, генеральный директор компании "Т Плюс":- Мы в этом году, я все время повторяю, что точно является гордостью компании, мы сильно приросли объемами перекладки сетей, это важно с точки зрения надежности, с точки зрения качества поставляемого нами продукта потребителям, которых у нас среди населения у нас порядка 15 миллионов человек.Во Владимире реконструировано 38 участков тепловой сети, протяженностью почти в 20 километров. Общая стоимость подготовки к отопительному сезону составила более миллиарда рублей. Обеспечить исправность оборудования помогают цифровые технологии. Для более оперативного устранения неполадок в "Т Плюс" закупили современное диагностическое оборудование.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс":- Если вдруг появляется красный сигнал, мы точно проваливаемся в тот трубопровод и понимаем, что данный участок трубопровода работает за рамками допустимого режима. Туда отправляется обходчик, начинает смотреть, выявлять. Тем самым мы сокращаем время поиска тех или иных отклонений от нормального режима той или иной сети. Это помогает сокращать потери.Показатель просроченной задолженности населения за энергоресурсы по сравнению с прошлым годом снизился более чем на 14 миллионов рублей. Но вопрос всё равно стоит остро. Чтобы поощрить добросовестных плательщиков, компания проводит акцию " В Новый год без долгов".Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- В этом году мы увеличили ко-во призов. До этого у нас было 160 призов, в этом году их 200, для наших клиентов. И мы надеемся, что кол-во участников этой акции будет существенно больше.В этом году новогодняя акция впервые проходит так же среди компаний и организаций региона. Победители в качестве подарка получат возможность бесплатного размещения рекламы на уличных билбордах и в офисах продаж "ЭнергосбыТ Плюс".Артём Яковенко, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"