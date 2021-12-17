В совместном новогоднем проекте Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и...

В совместном новогоднем проекте Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и частного Музея ложки впервые сказочные сюжеты не просто представлены на ложках, но и сами ложки становятся иллюстрациями и рассказывают посетителям сказку Ханса Кристиана Андерсена «Оле-Лукойе».Выставка представляет уникальное собрание первого частного музея города Владимира, члена Союза музеев России – Музея ложки, созданного Татьяной Пикуновой. Её коллекция зафиксирована как мировой рекорд и сегодня насчитывает более 25 000 экспонатов. Кроме стационарной экспозиции Музей ложки регулярно проводит выставки на самые разные темы по всей стране.Владелица экспонатов выставки, Татьяна Пикунова, провела гостям авторскую экскурсию, она с любовью рассказала о каждом предмете, дополняя повествование выдержками из сказок, чем вызвала восторг у первых маленьких и взрослых посетителей, рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.