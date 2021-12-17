В совместном новогоднем проекте Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и...
В совместном новогоднем проекте Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и частного Музея ложки впервые сказочные сюжеты не просто представлены на ложках, но и сами ложки становятся иллюстрациями и рассказывают посетителям сказку Ханса Кристиана Андерсена «Оле-Лукойе».
Выставка представляет уникальное собрание первого частного музея города Владимира, члена Союза музеев России – Музея ложки, созданного Татьяной Пикуновой. Её коллекция зафиксирована как мировой рекорд и сегодня насчитывает более 25 000 экспонатов. Кроме стационарной экспозиции Музей ложки регулярно проводит выставки на самые разные темы по всей стране.
Владелица экспонатов выставки, Татьяна Пикунова, провела гостям авторскую экскурсию, она с любовью рассказала о каждом предмете, дополняя повествование выдержками из сказок, чем вызвала восторг у первых маленьких и взрослых посетителей, рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.