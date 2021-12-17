Сегодня во Владимире в Областном центре изобразительного искусства откроется выставка известного...

Сегодня во Владимире в Областном центре изобразительного искусства откроется выставка известного владимирского скульптора Игоря Черноглазова "Равновесие отражения". Она приурочена к 60-летию художника.На экспозиции представлено около пятидесяти работ скульптора. Выставка ретроспективная. У зрителя есть уникальная возможность познакомиться с творчеством заслуженного художника России разных лет. Автор представил произведения, выполненные в разных техниках и жанрах. От портрета до жанровых композиций, сделанных из камня, бронзы с применением фарфора и фаянса.