Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу) готовятся обеспечивать ..

Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу) готовятся обеспечивать качественными коммунальными услугами военнослужащих, проходящих военную службу на территории Владимирской области, и членов их семей, проживающих в военных городках.Жилищно-коммунальная служба № 4 (г. Владимир) во время новогодних праздников будет работать в усиленном режиме, утвержден график работы в выходные дни, все подразделения приведены в режим полной готовности.В рамках подготовки к длительным выходным, специалисты ЖКС №4 провели дополнительный осмотр коммунальных объектов. На всех угольных котельных созданы нормативные запасы твердого котельного топлива. Кроме того, сформирован аварийный запас материалов, проверено наличие инструмента. Аварийная служба будет работать в обычном режиме, то есть круглосуточно. Для дежурства сформированы 3 аварийно–ремонтные бригады.За каждым районом Владимирской области, находящимся в зоне ответственности ЖКС № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу), закреплены ответственные специалисты из числа ведущих инженеров производственных участков, ни один из объектов Минобороны России не останется без внимания.