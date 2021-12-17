Владимирские предприниматели жалуются на дефицит песка из-за строительства платной трассы М-12. Полезное ископаемое приходится закупать в соседних регионах. В департаменте ..

Владимирские предприниматели жалуются на дефицит песка из-за строительства платной трассы М-12. Полезное ископаемое приходится закупать в соседних регионах.В департаменте природопользования пояснили, что подрядчики, добывающие песок, действительно, начали работать со строителями автомагистрали. Однако в 33-ем регионе есть карьеры, не задействованные в поставках ресурса для возведения автомагистрали «Москва-Казань».За последнее время чиновники выдали дополнительно 18 лицензий на добычу песка. Власти предлагают бизнесу налаживать контакты с новыми поставщиками.