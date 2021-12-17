Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев на заседании...

Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил, что сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России выявлено преступное сообщество. «Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотических средств и почти три тонны прекурсоров», – подчеркнул глава ведомства.В частном домовладении в Александровском районе Владимирской области оперативники обнаружили подпольную лабораторию, в которой злоумышленники синтезировали наркотики катиноновой группы. По предварительной оценке, здесь могло производиться до ста килограммов запрещенных веществ в месяц. Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и свыше 700 килограммов наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики.Спустя несколько дней полицейские вышли на след предполагаемых сообщников, выполнявших роли межрегиональных курьеров и держателей оптовых складов. В многоквартирном доме в городе Владимире был задержан молодой человек, который хранил в арендованном им жилище 25 килограммов мефедрона. В то же время в Смоленске оперативники задержали 27-летнего мужчину и изъяли в его частном доме пять килограммов аналогичного вещества.Кроме того, на въезде в Московскую область со стороны города Владимира сотрудники полиции остановили автомобиль BMW, в котором находились водитель и пассажир, подозреваемые в фасовке и сбыте наркотиков на территории Центрального федерального округа. В иномарке обнаружено 10 килограммов кристаллов. Проведенное исследование подтвердило, что задержанные перевозили мефедрон.По данным фактам возбуждено семь уголовных дел. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: vk.com/chpdtp33