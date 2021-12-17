По предложению Владимирского Роспотребнадзора в регионе ужесточили антиковидные ограничения. «Чтобы уменьшить контакты между людьми и не допустить всплеска заболеваемости ..

По предложению Владимирского Роспотребнадзора в регионе ужесточили антиковидные ограничения.«Чтобы уменьшить контакты между людьми и не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом, в новогодние каникулы при проведении массовых зрелищных мероприятий заполняемость залов зрителями ограничат на уровне не более 50% от общей вместимости», - сообщили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе администрации Владимирской области.При этом участники и организаторы должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, введённые ранее.Добавим, что власти отменили QR-коды для проведения массовых мероприятий в учреждениях образования и культуры, а также во время спортивных соревнований.