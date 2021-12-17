Об этом рассказали специалисты центра «Фобос».

Во Владимирской области оттепель, которая намечается на грядущие выходные, сменится заморозками. Об этом рассказали специалисты центра «Фобос».«Вслед за циклоном, который принесёт новый снегопад, ожидается «ультраполярное вторжение». В центр России придут холодные воздушные массы из акватории Карского моря», - прогнозируют синоптики.В целом морозы ожидаются во всём ЦФО. В период 21 по 25 декабря столбик термометра по ночам будет опускаться до 26-35 градусов. Днём за окном будет минус 15-20 градусов Цельсия. В Гидрометцентре добавили, что для третьей декады декабря такой мороз является аномальным.С 18 по 20 декабря в регионе ожидается не ниже -10 градусов.Скорость северо-западного ветра местами будет достигать 13 метров в секунду.