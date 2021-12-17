Накануне, 16 декабря, во Владимирской области произошли два смертельных ДТП. В Гусь-Хрустальном...

Накануне, 16 декабря, во Владимирской области произошли два смертельных ДТП. В Гусь-Хрустальном районе водитель не пропустил грузовик. В Судогодском — причиной гибели человека стал обгон. В результате — двое погибших и четверо пострадавших.По предварительным данным УГИБДД по Владимирской области, в 19:40 на 352 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 35-летний мужчина на Audi-100 врезался в грузовую машину «Фредлайнер», за рулём которой сидел 61-летний автомобилист. Грузовик съехал в кювет и перевернулся. Владелец «Audi» скончался в больнице от полученных травм, а пассажир легковушки получил несколько ушибов. Он направлен на амбулаторное лечение.В 19:20 на 73 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе 35-летний водитель Mitsubishi АСХ выехал на встречную полосу для обгона. В результате, от лобового столкновения с Volkswagen Tiguan погиб 38-летний пассажир Mitsubishi. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 32-летний пассажир «Тигуана».Фото: vk.com/gus33auto