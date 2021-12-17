Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 77 577 владимирцев.

Во Владимирской области на 17 декабря выявлен 291 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 34 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 31 - в Александровском, 30 - в Ковровском, 27 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Вязниковском, 13 - в Петушинском районах. По 12 инфицированных прибавилось в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Суздальском, 7 - в Меленковском, 6 - в Киржачском районах. Пять положительных тестов на ковид пришло пациентам в Гороховце, по 4 - в Камешковском, Судогодском, Селивановском и Собинском районе, а также 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 77 577 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 053 случая во Владимире, 8901 - в Гусь-Хрустальном районе, 8628 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.