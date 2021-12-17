На четыре меньше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, но хрупкая. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 77

На четыре меньше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, но хрупкая. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 77 577. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 65. Всего с начала пандемии в областном центре уже 18 053 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас