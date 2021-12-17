Об открытии нового пункта вакцинации в центре города сообщил 16 декабря в ходе онлайн-брифинга по...

Об открытии нового пункта вакцинации в центре города сообщил 16 декабря в ходе онлайн-брифинга по текущей эпидситуации во Владимирской области и.о. директора Департамента здравоохранения Артём Осипов.Новый прививочный пункт начнёт работу уже 17 декабря. Он будет располагаться в фойе театра, на первом этаже. Вход на прививку – через центральные двери. Никакой привязки к месту жительства, чтобы сделать прививку, требоваться не будет. Любой желающий сможет пройти вакцинацию как от COVID-19, так и от гриппа. График работы пункта − с 07:00 до 22:00Помимо открытия нового прививочного пункта в центре Владимира, Департамент здравоохранения совместно с драмтеатром планируют устроить акцию, когда каждый, кто придёт на вакцинацию с друзьями или родственниками, сможет рассчитывать на бесплатный билет в театр, рассказали в пресс-службе администрации области.