Теперь владимирцы могут посетить сгоревший драмтеатр, но только для того, чтобы сделать прививку. В областном театре драмы 17 декабря открылся новый пункт вакцинации. Начало его работы

Теперь владимирцы могут посетить сгоревший драмтеатр, но только для того, чтобы сделать прививку. В областном театре драмы 17 декабря открылся новый пункт вакцинации. Начало его работы анонсировал и.о. директора облздрава накануне. Прививочный кабинет располагается в фойе театра, на первом этаже. Вход на прививку – через центральные двери. Никакой привязки к месту жительства, чтобы вакцинироваться, требоваться