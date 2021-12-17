Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении пройдет в начале 2022 года. Необходимо использовать имеющееся время для доработки правительственной инициативы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении пройдет в начале 2022 года. Необходимо использовать имеющееся время для доработки правительственной инициативы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня Президент поручил правительству РФ совместно с Государственной Думой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест", – написал спикер ГД в своем .Володин напомнил о позиции главы государства: необходимо защитить здоровье людей, но не создавать для них лишних трудностей. Спикер призвал использовать время до второго чтения, чтобы снять риски и опасения.Он обратил внимание на предложения некоторых комментаторов отказаться от рассмотрения законопроекта. Это безответственно перед гражданами, считает Володин.Задача депутатов в том, чтобы помочь людям, но не нарушить их права, подчеркнул спикер.По его словам, диалог с подписчиками принес результаты: вызвавший больше всего критики законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения."Предлагаю так же, в режиме обратной связи, нам совместно сделать все для качественной подготовки законопроекта №17357-8, требующего доработки", – заключил Володин.Госдума 16 декабря в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Согласно инициативе, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины граждане смогут при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медицинского отвода от вакцинации.Перечень объектов, где необходимо предоставить QR-код, утвердят региональные власти. Закон будет действовать до 1 июня 2022 года.