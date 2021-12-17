Соцзащита передает свои полномочия в ПФР на выплаты по договорам ОСАГО для инвалидов. С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ выплату инвалидам компенсации

Соцзащита передает свои полномочия в ПФР на выплаты по договорам ОСАГО для инвалидов. С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ выплату инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования будет осуществлять Пенсионный фонд РФ. При этом изменения не затронут компенсации по техническому осмотру транспортных средств инвалидам (в том