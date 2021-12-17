Соцзащита передает свои полномочия в ПФР на выплаты по договорам ОСАГО для инвалидов. С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ выплату инвалидам компенсации
<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2021-vyplachivat-invalidam-kompensacii-straxovyx-premij-po-osago-teper-budet-pensionnyj-fond.html" target="_blank">Выплачивать инвалидам компенсации страховых премий по ОСАГО теперь будет Пенсионный фонд</a> - Соцзащита передает свои полномочия в ПФР на выплаты по договорам ОСАГО для инвалидов. С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ выплату инвалидам компенсации
[url=https://33live.ru/novosti/17-12-2021-vyplachivat-invalidam-kompensacii-straxovyx-premij-po-osago-teper-budet-pensionnyj-fond.html]Выплачивать инвалидам компенсации страховых премий по ОСАГО теперь будет Пенсионный фонд[/url] - Соцзащита передает свои полномочия в ПФР на выплаты по договорам ОСАГО для инвалидов. С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ выплату инвалидам компенсации