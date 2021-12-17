Большинство людей ранее проживали в Украине. При этом 23% имеют педагогическое образование, 8,8% - медики, у 18% дипломы о техническом и экономическом образовании.

В 2021 году 1859 человек приняли участие в госпрограмме по добровольному переселению во Владимирскую область из-за границы.Как уточнил директор департамента труда и занятости Андрей Григорьев, 632 человека уже проживали в 33-ем регионе и перевезли сюда родственников. Они просто воспользовались правом упрощённого оформления российского гражданства.По информации ведомства, 560 встали на учёт в органах внутренних дел, а 443 мигранта оформили гражданство. Переселенцы получают единовременное пособие – 29 400 рублей. Материальной поддержкой воспользовались 50 человек. Деньги можно потратить на аренду квартиры.Большинство людей ранее проживали в Украине. При этом 23% имеют педагогическое образование, 8,8% - медики, у 18% дипломы о техническом и экономическом образовании.