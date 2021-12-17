Уже много лет ведущая программы Жить здорово счастлива в браке с единственным мужем, который, в отличие от нее, боится попадать под прицелы камер

Уже много лет ведущая программы "Жить здорово" счастлива в браке с единственным мужем, который, в отличие от нее, боится попадать под прицелы камерНесмотря на публичность, личная жизнь 60-летней Елены Малышевой редко становится поводом для обсуждения. Ведущая телепрограммы "Жить здорово" давно зарекомендовала себя как примерная жена, мать и даже бабушка. Кроме того, Елена нечасто рассказывает о семье и не показывает поклонникам своего единственного супруга. Дело в том, что Игорь Малышев, в отличие от своей избранницы, предпочитает оставаться за кадром.Супруги познакомились более 30 лет назад, когда вместе учились в аспирантуре в Москве. Иногородний студент не только с первой встречи влюбился в будущую жену, но и стойко выдержал все уготованные ему испытания. Игорь до конца дослушивал стихи Маяковского, которые Елена зачитывала на свиданиях со всеми кавалерами, и смог произвести впечатление на ее строгого отца. Вскоре возлюбленные поженились и через пару лет впервые стали родителями.Первый сын супругов, Юрий, родился в 1988 году, а еще через два года на свет появился Василий. Старший наследник Малышевых пошел по стопам родителей и получил медицинское образование, а младший выбрал юриспруденцию. Знаменитая мать, которой Юрий подарил уже троих внуков, любит похвастаться своими наследниками в соцсетях. Однако ее таинственный супруг практически всегда остается за кадром.Игорь Малышев ведет закрытый образ жизни и запрещает звездной жене показывать его общественности. Судя по всему, именно поэтому Елена не спешит светить перед поклонниками мужа, которого называет строгим человеком с добрым сердцем. Мужчина известен как талантливый ученый в области молекулярной биологии, профессор и доктор медицинских наук. Кроме того, Малышев несколько раз получал Премию Президента РФ за свои исследования.Несмотря на то, что многие годы супруги не давали поводов для обсуждения своей личной жизни, несколько лет назад общественность заговорила об их возможном разводе. В 2019 году теледоктор внезапно сняла обручальное кольцо, а ее благоверный уехал в продолжительную командировку за границу. Поговаривали, что там Малышев ощутил свободу полной грудью и закрутил роман с молоденькой ассистенткой. Но, судя по всему, супругам удалось вернуть мир в семью.Накануне телеведущая засветила мужа в личном инстаграм-аккаунте. Звезда "Жить здорово" показала на видео завтрак с мужем и напомнила, что он терпеть не может сниматься. Лицо мужчины в кадр, как обычно, не попало. Знаменитость позволила себе показать только руки избранника.