Полицией Коврова завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя....

Полицией Коврова завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи и мошенничества.По версии следствия, в начале сентября, обвиняемый похитил велосипед с лестничной площадки жилого дома на улице Московской в городе Коврове, разорвав противоугонный трос.Несколькими днями позже мужчина в одном из торговых центров Коврова предоставил продавцу для оплаты покупки – мобильного телефона - три сувенирных билета «Банка приколов», которые не являются платежным средством. Пока продавец оформляла чек на покупку и отвлеклась от предъявленных для оплаты «купюр», ковровчанин схватил коробку с телефоном и скрылся.Сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составила более 18 000 рублей. Похищенное имущество мужчина успел реализовать.Камеры видеонаблюдения и свидетельские показания способствовали раскрытию преступлений. Сотрудники полиции задержали 43-летнего подозреваемого на территории Ковровского района в ходе оперативных мероприятий.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.