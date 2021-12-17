Женщина выражает слова благодарности оперуполномоченным ОУР ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру за оперативное задержание подозреваемого в краже ее имущества.

В адрес начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина поступило благодарственное письмо от жительницы города Владимира.Женщина выражает слова благодарности оперуполномоченным ОУР ОП №3 УМВД России по городу Владимиру за оперативное задержание подозреваемого в краже ее имущества.«Не считаясь с личным временем, ребята в кратчайший срок раскрыли преступление, задержали преступника», – пишет автор письма. – «Спасибо Вам за Вашу работу!».