Во Владимирской области ожидается мороз и много солнца. На следующей неделе ночные температуры...

Во Владимирской области ожидается мороз и много солнца.На следующей неделе ночные температуры прогнозируются в диапазоне 15−16 градусов, а днем — минус 8−13 градусов. В ночь на вторник морозы будут достигать уже 17 градусов, а днем — 7−10 градусов.Научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд назвал такую погоду приятной, несмотря на мороз: будет много солнца, высокие сугробы и отсутствие осадков.По оценке метеоролога, температурный фон в начале следующей недели будет на 3−5 градусов ниже климатической нормы.Фото www.pxfuel.com