Во Владимирской области ожидается мороз и много солнца.
На следующей неделе ночные температуры...
Во Владимирской области ожидается мороз и много солнца.
На следующей неделе ночные температуры прогнозируются в диапазоне 15−16 градусов, а днем — минус 8−13 градусов. В ночь на вторник морозы будут достигать уже 17 градусов, а днем — 7−10 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд назвал такую погоду приятной, несмотря на мороз: будет много солнца, высокие сугробы и отсутствие осадков.
По оценке метеоролога, температурный фон в начале следующей недели будет на 3−5 градусов ниже климатической нормы.
Фото www.pxfuel.com