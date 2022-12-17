Фольклорный ансамбль из Владимирской области получил звание лауреата в национальной премии...

Фольклорный ансамбль из Владимирской области получил звание лауреата в национальной премии «Имперская культура».Комиссия по присуждению Национальной премии «Имперская культура» в составе представителей Союза писателей России, журнала «Новая книга России», Фонда святителя Иоанна Златоуста, Центра Фёдора Ушакова и ИИПК «Ихтиос» подвела итоги и назвала имена лауреатов. В их числе - муромляне.В этом году заявки поступили от 77 издательств и творческих организаций, представивших 276 книг. Премии присуждались в 17 номинациях: «Поэзия», «Проза», «Драматургия», «Публицистика», «Военная публицистика», «Литературоведение», «Душеполезное чтение», «Музыкальное искусство» и других.В номинации «Хранители традиций» звания лауреата удостоен наш мужской фольклорный ансамбль «Мурома». Премия ему присуждена за развитие традиций народного песенного искусства.Вручение наград состоится в Союзе писателей России 19 января 2023 года.Фото www.pxfuel.com/