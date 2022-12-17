Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил достижения оренбургской промышленности в ходе выставки в Орске 9 декабря. Портал Оренбург Медиа подчеркнул, что глава ведомства обратил особое внимание на уникальные, инновационные технологии и импортозамещающие продукты.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил достижения оренбургской промышленности в ходе выставки в Орске 9 декабря. Портал "Оренбург Медиа" , что глава ведомства обратил особое внимание на уникальные, инновационные технологии и импортозамещающие продукты.В частности, Денис Мантуров оценил продукцию комбината АО "Оренбургские минералы" и резидентов ТОСЭР Ясный. "Глава Минпромторга высоко отозвался о продукции комбината – рассказал руководитель "Оренбургских минералов" Андрей Гольм. – Несмотря на весь комплекс вызовов, вставших перед отечественной экономикой, мы продолжаем реализовывать наши планы по развитию производства".Сегодня хризотиловое волокно, которое добывают и обогащают "Оренбургские минералы" является основой для производства более 300 видов промышленных изделий. Это шифер, фасадные плиты, сайдинг и другие строительные материалы. Весь цикл производства находится на территории России, так что потребитель имеет доступ к надежной, долговечной и качественной продукции. Минеральное сырье и другая продукция комбината активно используется резидентами ТОСЭР "Ясный" для производства собственных высокотехнологичных продуктов. Также "Оренбургские минералы" продолжают поставки хризотила зарубежным партнерам в Китай, страны Юго-Восточной Азии и ближнего Зарубежья.Помимо добычи и переработки минерального сырья, "Оренбургские минералы" предоставляют свою инфраструктуру для резидентов ТОСЭР "Ясный". Эти производства выпускают ряд уникальных продуктов – огнеупорную мастику для покрытия кровли "Мастодонт", добавку для укрепления дорожного полотна "ХризоПро", огнеупорный картон, насосы для атомных электростанций, эмульсионные взрывчатые вещества и многое другое. Индустриальная площадка «предприятия обеспечила резидентов ТОСЭР необходимой для быстрого старта индустриальной, технологической, социальной и транспортной инфраструктурой. Также Андрей Гольм подчеркнул, что благодаря работе ФРП как федерального, так и областного уровней, резиденты территории опережающего развития получают деятельную поддержку в наращивании объемов производства и расширении номенклатуры изделий."Глава Минпромторга обратил особое внимание на качество продукции, производимой на основе хризотилового волокна. Она обладает уникальным комплексом полезных свойств – не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве, а средний срок ее службы составляет 30 лет. Сегодня хризотилцементные строительные материалы активно используют в программах капитального ремонта, при строительстве многоквартирных и частных домов, а также при реализации инфраструктурных проектов", – добавил Андрей Гольм.Ранее Денис Мантуров уже выступал в поддержку российской хризотилцементной промышленности. "Нам важно и дальше развивать эту отрасль. В большинстве своем предприятия по добыче и переработке хризотила являются градообразующими, их успешная и устойчивая работа определяет социально-экономическое положение городов, в которых они находятся", – в 2021 году глава Минпромторга.Андрей Гольм в свою очередь выразил благодарность министерству за активную защиту интересов отечественной хризотиловой промышленности на международной арене. Специалисты ведомства многие годы работают в рамках межправительственных комиссий по вопросам защиты и продвижения промышленного использования хризотила в мире.Помимо активной поддержки Минмпромторга, АО "Оренбургские минералы" плодотворно работает вместе с руководством Оренбургской области, участвует в реализации проектов, направленных на интенсификацию темпов экономического роста и социальной стабильности в области. Так, 13 декабря губернатор Оренбуржья Денис Паслер комбинат в числе других лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Ранее руководство региона вместе с комбинатом АО "Оренбургские минералы" и администрацией города Ясный провели большую работу по созданию ТОСЭР "Ясный", который недавно продемонстрировал успешный рост."Руководство Оренбургской области и лично губернатор Денис Паслер активно помогают реализовывать масштабные проекты в области. Благодаря их участию мы смогли создать индустриальную площадку на базе "Оренбургских минералов", которая сегодня в качестве ТОСЭР "Ясный" стала основой для быстрого развития уникальных производств. Сегодня мы совместно работаем над подготовкой кадров среднего специального образования в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Это поддержка очень ценна для динамичного развития экономики Оренбургской области" – рассказал Андрей Гольм.